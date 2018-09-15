Nokia 3.1, Android 8.1 Oreo Güncellemesi Aldı

Geçtiğimiz aylarda Nokia 3.1 modeli ile karşımıza çıkan şirket, elini güncellemer konusunda hızlı tutmakta kararlı.

Güncelleme konusunda üst segment rakiplerine bile kafa tutan Nokia, şimdi de giriş-orta segment telefonu için Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesinin dağıtımına başladı.

Nokia 3.1 için Android 8.1 Oreo güncellemesi ile kullanıcılarının karşısına sürpriz bir şekilde çıkan Nokia, bu güncelleme ile hem stabilite hem de hız sunuyor. Şimdilik OTA üzerinden indirilmesine imkan sunulan yaklaşık 1.12 GB büyüklüğündeki güncelleme, her Android güncellemelerinde olduğu gibi kullanıcılara kademe kademe sunulmakta.

Ülkemizde henüz resmi olarak satışa sunulmayan Nokia 3.1; 5.2 inç büyüklüğünde 720×1440 çözünürlüğünde ekrana sahip. Ayrıca cihazda MediaTek MT6750 yonga seti ve 3 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka tarafında 13MP, ön bölümde ise 8MP kamera bulunuyor.