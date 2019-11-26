Nokia 3310, iPhone 11 Pro ve Galaxy S10 Düşme Testi (Video)

Nokia’nın ikonik telefonu olan 3310, hafızalardan hiç silinmeyecek gibi görünüyor. 3310, geliştirilen yeni telefonların karşısına bir şekilde rakip olarak çıkmayı başarıyor. Bir YouTube kanalında yayınlanan videoda Nokia 3310, iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy S10 ile düşme testine sokuldu.

How Ridiculous isimli YouTube kanalında yayınlanan yeni bir videoda, Nokia 3310, iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy S10, farklı yüksekliklerden aşağı bırakıldı. Ancak bu düşme testi, diğerlerinden biraz daha 'zorluydu'. Düşme testinde Youtuber’lar, telefonları helikopter ile 100 fit(yaklaşık 30 metre), 150 fit (yaklaşık 45 metre), 250 fit (yaklaşık 75 metre), 500 fit(yaklaşık 150 metre), 750 fit (yaklaşık 230 metre)ve 1000 fit (yaklaşık 305 metre) yükseklikten bırakıyorlar. 3310, düşme testindeki bütün yükseliklerden başarıyla çıkmayı başardı. YouTuber, 305 metre yükseklikten düştükten sonra 3310 ile yılan oyunu oynadı. Aynı yüksekliklerden düşen, iPhone 11 Pro’nun sadece arka kısmı kırıldı. 1000 fitten düşen Galaxy S10’nun ise arka kısımdaki kamera bölümünün kırıldığı açıkça görünüyor. İki telefonda tıpkı 3310 gibi düşme testinden sonra çalışmaya devam etti. How Ridiculous, kanalının Nokia 3310, iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy S10’la yaptığı düşme testini siz de aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://fossbytes.com/nokia-3310-survives-1000-ft-drop-test-against-iphone-11-pro/

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