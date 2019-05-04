Nokia 4.2'nin Teknik Detayları ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

HMD Global, geçtiğimiz gün Nokia Hindistan'ın resmi Twitter hesabından bir video yayınladı. Yayınlanan video, Nokia 4.2'yi işaret ediyor ve "#DoItAll" etiketiyle öne çıkarılıyor.
Videonun ana odağına cihazın yanındaki butonu alan Nokia, verdiği tarihle 7 Mayıs'ı işaret etti. Buna ek olarak Nokia 4.2'de bir de Google Asistan butonu bulunacak.
Şimdi sıra Nokia 4.2'nin tüketicileri nasıl bir donanımla karşılayacağına geldi. İşte Nokia 4.2'nin teknik özellikleri:
Nokia 4.2'nin teknik özellikleri:
- Ekran: 5,71 inç 1520 x 720 piksel 2.5D Curved Glass
- İşlemci: Octa-Core 4 x 1,95 GHz ARM Cortex-A53 4 x 1,45 GHz ARM Cortex-A53
- Grafik Kartı: Qualcomm Adreno 505
- RAM ve Depolama: 2 GB RAM/16 GB depolama, 3 GB RAM/32 GB depolama. Ek olarak 400 GB'a kadar genişletilebilir hafıza mevcut.
- Kamera: 13 megapiksel arka, 2 megapiksel ön kamera
- Batarya: 3.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Merakla beklenen Nokia 4.2'nin tasarımına daha yakından bakmak için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. Cihaz, 7 Mayıs'ta resmen tanıtılacak.