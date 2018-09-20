Nokia, 4 Ekim'de Yeni Bir Telefon Duyurmaya Hazırlanıyor

Nokia, 4 Ekim'de yeni bir telefon tanıtacağını açıkladı ve etkinlik için davetiyeler yollamaya başladı.

Son dönemde Nokia'nın gelmesi beklenen yeni telefonlarına dair pek çok haber okumaya başladık. Ancak bunların neredeyse tamamı ortaya çıkan sızıntı görüntülerden ve resmi kaynaklardan gelmeyen bilgilerden oluşuyor. Bildiğimiz tek şey ise yakında yeni bir telefon geleceği. Nokia da nihayet konuya resmiyet kazandıracak bir adım attı.

Nokia'nın akıllı telefon alt markası HMD Global, Londra'da 4 Ekim'de gerçekleştirilecek bir etkinlik için davetiyeler göndermeye başladı ve etkinlikte "Nokia ailesine katılacak yeni akıllı telefon" ibaresi kullanıldı. Yani artık Nokia'dan gelecek yeni akıllı telefonun tanıtılacağı tarihi biliyoruz. Ancak bu telefonun hangisi olacağı henüz büyük bir muamma.

Söz konusu telefon, bir süredir hakkında çıkan haberlerle merak uyandıran Nokia 7.1 Plus olabilir. Ancak bir diğer seçenek ise 5 arka kameralı tasarımıyla dikkat çeken Nokia 9. Her iki telefon da oldukça iddialı görünüyor ve şimdiden ilgiyi üzerlerine toplamayı başardılar ancak Nokia'nın tercihini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek.