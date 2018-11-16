Nokia, 5 Aralık günü Dubai'de düzenlenecek olan etkinliğe 48 saat sürecek gidiş-dönüşlü katılım hediye edeceğini duyurdu.

Finlandiya merkezli şirket Nokia'nın 5 Aralık günü yapılacak olan etkinlikte, iki tanesi çentikli olmak üzere üç yeni telefon tanıtması bekleniyor. 5 Aralık'a yaklaştıkça Nokia cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Nokia tarafından paylaşılan buradaki makalede, şimdilik kaç kişi olacağı açıklanmayan bazı talihlileri 48 saat sürecek Dubai etkinlik turuna götüreceğini açıkladı.

Nokia yetklisi Juho tarafından paylaşılan yazıdan anlaşılabileceği gibi etkinliğe katılma sanşı kazanmak için gerekli bilgilere, buradaki sayfanın en altında bulunan "Contest - Dubai.pdf" dosyasından ulaşabilirsiniz. 18 yaşını doldurmak gibi basit birkaç şartları geçtiyseniz katılmanız için bir engel yok gibi duruyor.

Sonuçlar 23 Kasım tarihinde, gece yarısı açıklanacak.