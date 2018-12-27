Nokia 5.1 Plus, Android 9 Pie Güncellemesini Alacak

Nokia markasıyla akıllı telefon üreten HMD Global'ın ürün yöneticisi Juho Sarvikas, attığı bir Tweet ile Nokia 5.1 Plus'ın Android 9 Pie güncellemesi alacağını duyurdu.

Nokia'yı akıllı telefon piyasasına geri döndüren şirket HMD Global, 2016 yılında Aralık ayında kurulmuştu. Sağladığı hızlı ve sorunsuz güncellemeler ile Nokia kullanıcılarını memnun eden HMD Global, bugün Nokia 5.1 Plus modeli için bir güncelleme haberi verdi.

HMD Global'ın ürün yöneticisi Juho Sarvikas, bugün attığı Tweet ile Nokia 5.1 Plus'ın Android 9 Pie güncellemesi alacağını duyurdu. Sarvikas'ın paylaştığı gönderideki bir diğer detay da Nokia 5.1 Plus'ın Android 9 Pie güncellemesi alacak son cihaz olacağı.

Sarvikas'ın attığı Tweet'te cihaza gelecek güncelleme ile nelerin değişeceği belirtilmese de Nokia 5.1 Plus'ın Google'ın Android One programına dahil olduğu düşünülürse, diğer güncelleme alan Android One programına dahil cihazlar ile benzer özelliklerin gelmesi bekleniyor. Güncelleme alan cihazlarda batarya ömrünü uzatacak optimizasyonların, yeni hareket kısayollarının, güvenlik ve performans iyileştirmelerinin yeni güncelleme ile geldiğini görmüştük. Nokia 5.1 Plus'a da bu standart yeniliklerin gelmesi bekleniyor.

Nokia X5 olarak da bilinen cihazda MediaTek Helio P60 işlemci, 4GB RAM ve 3,060 mAh batarya bulunuyor. Android 9.0 Pie güncellemesinin, Nokia 5.1 Plus'ı fark edilebilir düzeyde iyileştireceği düşünülüyor. Ayrıca Nokia 5.1 Plus, Nokia'nın Android 9'a güncellenen 6. cihazı olma özelliğini taşıyor.