HMD Global'in önümüzdeki hafta tanıtacağı orta seviye telefonu Nokia 5.3'ün prototipi görüntülendi. Böylece Nokia'nın bütçe dostu olması beklenen akıllı telefonun tasarımına dair detaylar ortaya çıktı.

Nokia telefonları üreten HMD Global, 19 Mart'ta Londra'da bir donanım etkinliğine ev sahipliği yapacak. Etkinlikte, Nokia ilk 5G telefonunun yanı sıra, 2018 yılında piyasaya sürdüğü bütçe dostu Nokia 5.1'in halefi olan Nokia 5.3 de tanıtılacak.

Nokia 5.3'ün özelliklerini ortaya koyan sızıntılar ilk kez geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Şimdi ise lansmana adım adım yaklaşırken akıllı telefonun kanlı canlı görüntüleri ortaya çıktı. Nokia 5.3'ün prototipi olan cihaz, arkadaki dörtlü kamera kurulumu da dahil olmak üzere tasarıma daha fazla ışık tutuyor.

Görüntülerdeki cihaz, ilk olarak Nokia 5.2 adıyla ortaya çıkmıştı. Ancak aynı kaynak (NokiaPowerUser) tarafından geçen hafta paylaşılan bir raporda, cihazın adının Nokia 5.3 olarak değiştirildiği öne sürülüyordu.

Nokia 5.3'ün 18.5:9 en boy oranıyla 6.55 inçlik bir ekrana sahip. Cihazın minimum 3 GB RAM ve 64GB dahili depolama seçeneğinin yanı sıra, farklı bellek yapılandırmalarıyla gelmesi bekleniyor. Nokia, cihazda 6 GB'a kadar RAM ve 128 GB'a kadar depolama alanı sunabilir.

Akıllı telefonun Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alacağı ve 4.000 mAh batarya ile geleceği bildiriliyor. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

Nokia 5.3, orta seviye, bütçe dostu bir model olarak muhtemelen plastik bir arka panele sahip olacak. Telefonun arka tarafında 16 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise damla çentik içinde 8 MP bir selfie kamerası bulunacak.

Nokia 5.3, geçen ay Barselona'da gerçekleşmesi planlanan MWC 2020'de tanıtılacaktı. Ancak etkinliğin Corona virüsü salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından, Nokia 5.3'ün lansmanı ertelendi.