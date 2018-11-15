Nokia'yı satın alıp adeta hayata döndüren HMD, önümüzdeki ay 3 yeni telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Nokia'nın sahibi HMD, 5 Aralık'ta Dubai'de bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Şirket tarafından resmi olarak yapılan duyuru, #ExpectMore etiketiyle beraber 3 yeni telefonun yolda olduğunu bizlere gösterdi.

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen telefonlarla ilgili henüz başka bir detay bulunmasa da paylaşılan tanıtım görselinin aydınlatılmasıyla küçük ipuçlarına ulaşıldı. Cihazların ikisinin çentikli tasarıma sahip olan Nokia 8.1 ve Nokia 7.1 Plus (Çin'de Nokia X7 adıyla satışta) olduğu düşünülüyor. Ayrıca uygun fiyatlı Nokia 2.1'in de yolda olduğu söylentiler arasında.

Tüm bunlara ek olarak Nokia'nın yeni amiral gemisi olacak Nokia 9'un da yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Daha önce çentiksiz tasarımı sızdırılan cihazın tanıtım tarihi ise maalesef belli değil.