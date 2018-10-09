Nokia 6.1 ve 6.1 Plus, Android 9 Güncellemesine Kavuşuyor

Geçtiğimiz hafta yapılan Nokia 7.1 lansmanında HMD Global, Nokia 6.1 ve Nokia 6.1 Plus modellerinin Android 9 sürümüne bu ay içinde yükseltme alacağına dair söz vermişti.

HMD Global geçtiğimiz hafta verdiği bu söze uydu; zaman çizelgesine ve tarihe uygun olarak gerekli hareketi yaptı. Üretici ilk etapta Nokia 6.1 Plus modeli için Android Pie Beta sürümünü yayınladı. Güncelleme haberini bugün HMD Global'in Baş Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas verdi.

Güncelleme, Android Pie ile gelen temel arayüz farklılıklarını barındırıyor. Yeni Ayarlar menüsü, daha iyi pil performansı için optimizasyon ve ekim ayı güvenlik güncelleştirmeleri de bu pakete dahil. Nokia 6.1 Plus henüz bir kaç ay önce piyasaya sunuldu. Snapdragon 636 işlemciye sahip olan cihazın 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı bulunmakta. Cihazın ekran tarafında ise 5.8 inç Full HD+ çözünürlüğe ve IPS LCD teknolojisine sahip olduğunu da belirtelim.

Nokia 6.1 Plus bu güncellemeye kavuştuğuna göre, sıradaki cihaz Nokia 6.1 modeli olmalı. Siz de Beta programına katılmak istiyorsanız buraya tıklayarak gerekli işlemleri takip edebilirsiniz.