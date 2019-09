Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nokia’yı satın aldıktan sonra çok daha iyi yerlere getiren HMD Global, Berlin’de gerçekleşmekte olan IFA 2019’da yeni "orta segmentin baba telefonlarını" duyurdu. Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 cihazları, özellikleriyle çok dikkat çekeceğe benziyor.

HMD Global’ın Nokia adı altında resmî olarak duyurduğu yeni orta seviye cihazları Nokia 6.2 ve Nokia 7.2 dışarıdan birbirlerine oldukça benziyor. Aynı kasayı kullanan telefonlardaki en büyük farklılık, iç donanımlarda.

HMD, yüksek teknolojili polimer kullanarak kompozit bir çerçeve ortaya çıkarmış. Yani cihazlar elde metal gibi hissettirse de aslında plastik. Şirket, bunu yapma amaçlarının metal kadar dayanıklı fakat metalden daha hafif bir telefon oluşturmak olduğunu söylüyor.

Aynı kasa, iki farklı telefon:

6,3 inçlik 1080p LCD ekran kullanan cihazlar, daha çok OLED ekranlarda gördüğümüz Always On Display özelliğine sahip. Her iki telefonun çerçevesi metalden yapılmış gibi gözükse de durum aslında çok da böyle değil. Telefonların ön ve arka kısımları ise tamamen camdan ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Telefonların dış özellikleri haricinde iç donanımlarında da bazı şeyler ortak. Örneğin 3.500 mAh’lik batarya, USB-C şarj girişi ve 3,5 mm’lik kulaklık girişi, FM Radyo ve NFC özellikleri, Bluetooth 5.0 ve Google Asistan butonları her iki telefonda da aynı şekilde bulunuyor. Tüm bu benzerliklerden sonra farklılıklara geçebiliriz.

Nokia 6.2:

İki cihazın ucuz sürümü olan Nokia 6.2, Snapdragon 636 işlemciyle birlikte geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB dâhili depolama sunan cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu üç kameranın standart olanı 16 MP’lik çözünürlük sunarken diyaframı da f/1,8 seviyesinde. 8 MP çözünürlüğündeki geniş açılı ikinci kameraya ise 5 MP’lik bir derinlik sensörü eşlik ediyor. Ön taraftaki kamera ise damla çentik içerisine yerleştirilmiş 8 MP’lik bir sensör.

Nokia 7.2:

Nokia 6.2’nin işlemcisi ve kameraları sizi çok etkilemediyse Nokia 7.2’ye göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. Bu telefonda Snapdragon 636 yerine çok daha güçlü fakat artık biraz eski olan Snapdragon 660 bulunuyor. HMD’nin en azından 665 koymasını beklerdik fakat bu yolu tercih etmişler. Telefonda Nokia 6.2 gibi 4 GB RAM bulunurken depolama miktarı 128 GB’a çıkıyor.

Telefonlar arasındaki en büyük fark ise kameralarda. Bu sefer ana kameramızın çözünürlüğü 48 MP. ZEISS tarafından üretilen bu sensörün diyaframı ise orta segment için etkileyici biçimde f/1,79. 48 MP, günlük hayatta gereğinden fazla olduğu için çözünürlüğü 12 MP'e düşürüp daha iyi gece fotoğrafları ve daha hoş gündüz fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon, doğru pozlamayı bulmak için 20 taneye kadar fotoğraf çekebiliyor.

Telefondaki ikinci ve üçüncü kamera ise Nokia 6.2 ile aynı. Yani 8 MP çözünürlüğe ve f/2,2 diyaframa sahip geniş açılı kamera ile 5 MP çözünürlüğe sahip bir derinlik sensörü bizleri karşılıyor.

Ön kameraya bakınca ise burada da çok ciddi iyileştirmeler görüyoruz. HMD, en iyi selfie’leri çekebilmeniz için 20 MP çözünürlüğünde bir sensörü damla çentiğin içerisine yerleştirmiş. Bununla da kalmamış; HDR desteği, canlı güzelleştirme, düşük ışık çekimlerinde gürültünün azaltılması gibi özellikleri de eklemiş. Bir de “süper portre” modu var ki bu da 0,1 lux ışık seviyesinde dahi selfie çekilmesine olanak sağlıyor.

Nokia 6.2 teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3

6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 636

Qualcomm Snapdragon 636 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Ana kamera: 16 MP f/1,8

16 MP f/1,8 İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2

Geniş açılı, 8 MP f/2,2 Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü

5 MP derinlik sensörü Ön kamera: 8 MP f/2,0

8 MP f/2,0 Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh USB-C

3,5 mm kulaklık girişi

Bluetooh 5.0

NFC, FM Radyo

Google Asistan butonu

Nokia 7.2 teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3

6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3 İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana kamera: 48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), gece modu

48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), gece modu İkinci kamera: Geniş açılı, 8 MP f/2,2

Geniş açılı, 8 MP f/2,2 Üçüncü kamera: 5 MP derinlik sensörü

5 MP derinlik sensörü Ön kamera: 20 MP, süper portre, HDR

20 MP, süper portre, HDR Batarya: 3.500 mAh

3.500 mAh USB-C

3,5 mm kulaklık girişi

Bluetooh 5.0

NFC, FM Radyo

Google Asistan butonu

Gelelim fiyatlara;

Nokia bu telefonları piyasada rekabet edebilmesi için oldukça uygun fiyatlandırmış. Nokia 6.2, Kömür veya Buz renkleriyle 209 Euro (yaklaşık 1300 TL); Nokia 7.2 ise Cyan Yeşili, Kömür veya Buz renkleriyle 349 Euro (yaklaşık 2200 TL) fiyatlarla satışa sunulacak. Bu fiyatların güncel kur üzerinden direkt olarak çevrildiğini ve vergilerin dâhil olmadığını ekleyelim. Telefonların çıkışı ise bu ay içerisinde gerçekleşecek.