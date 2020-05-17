HMD Global’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen telefonlardan bir tanesi olan Nokia 6.3’ün bazı donanım özellikleri ortaya çıktı. Telefonun gücünü Snapdragon 730 SoC’den alması bekleniyor.

Finlandiya merkezli HMD Global’ın Nokia 2.4, Nokia 3.3, Nokia 6.3, Nokia 7.3 5G ve amiral gemisi Nokia 9.3 PureView üzerinde çalıştığına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ayrıca Nokia 6.2’nin halefinin de bazı özellikleri ortaya çıktı.

Nokia 6.3 ile ilgili daha önce de çeşitli bilgiler ortaya atılmıştı ve bunlardan bir tanesi de telefonun Snapdragon 67x SoC kullanacağı yönündeydi. Ancak Nokia Power User’da yer alan bir habere göre şirket, Snapdragon 730 SoC kullanacak ki bunun, cihazın performansında kayda değer bir artış yaşatacağını söyleyebiliriz.

Nokia 6.3’ün ortaya çıkan donanım özellikleri

Nokia 6.3’ün arka tarafında dört adet kamera yer alacağı ve diğer Nokia modellerinde olduğu gibi ZEISS optikler kullanacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca telefonun 16 MP değerinde de bir selfie kamerasına sahip olacağı ifade edilmişti. Ortaya çıkan yeni bilgilerle birlikte cihazın arka tarafında yer alan dört kameranın özellikleri de ortaya çıktı. Cihazın ana kamerası 24 MP, ikincil kamerası olan ultra geniş açılı lensi 12 MP değerinde olacak. Derinlik ve makro çekim lensleri ise 2 MP olacak.

Nokia 6.3, diğer Nokia telefonlarda olduğu gibi PureDisplay ekranla birlikte kullanıcılarına sunulacak. Telefonun ekranında, selfie kamerasına ev sahipliği yapan bir damla çentik yer alacak. FHD+ çözünürlüklü, 20:9 en boy oranına sahip 6,2 inçlik bir ekranla gelecek olan cihazın USB Type-C girişine ve 4.000 mAh değerinde batarya sahip olacağı düşünülüyor.

Biyometrik doğrulama için parmak izi okuyucu sensör kullanacak olan cihazın, bu senenin üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde kullanıcılarıyla buluşacağına inanılıyor. Nokia 6.2, Ekim 2019’da piyasaya sürülmüştü, halefinin de benzer bir tarihte çıkması bekleniyor. Tabii koronavirüs salgını sebebiyle bazı gecikmelerin yaşanması da oldukça muhtemel.