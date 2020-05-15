Nokia 6.3 Sanılandan Çok Daha Güçlü Bir Telefon Olabilir

HMD Global'in bir sonraki orta seviye telefonunun Nokia 6.3 olacağı konuşuluyor. Nokia'ya yakın olduğunu iddia eden bir kaynak, Nokia 6.2'nin halefi olarak geleceği düşünülen telefonun işlemcisi ve kamera kurulumu hakkında yeni iddialar ortaya attı.

HMD Global, son dönemde Nokia 6.3 olarak adlandırılan bir telefonla anılıyor. Ortaya çıkan ilk söylentiler, Nokia 6.3'ün Snapdragon 670 veya Snapdragon 675 işlemcilerden biriyle geleceğini öne sürüyordu. Ancak yeni bir iddia, daha güçlü bir işlemciyi işaret ediyor.

Nokia'nın yaklaşmakta olan 6.3 isimli yeni akıllı telefonunda her ne kadar Snapdragon 67X işlemci kullanılacağı öne sürülse de HMD Global'e yakın olduğunu iddia eden bir kaynak, telefonun aslında Snapdragon 730 işlemciye sahip olacağını belirtiyor. Kaynak ayrıca telefonun diğer bazı özelliklerine de ışık tuttu.

Nokia 6.3 dörtlü kamera kurulumuyla gelecek

Daha önceki iddialar, Nokia 6.3'ün 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik sensörünün olacağını söylüyordu. Ancak yeni iddialar akıllı telefonun 24 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik ve 2MP makro kamerayı barındıran dörtlü bir kurulumla geleceğini ortaya koydu.

Son olarak kaynak, Nokia 6.3'ün güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcısı olacağını iddia ediyor. Yani Nokia 6.3, tek elle kullanım düşünülerek tasarlanmış kompakt bir telefon olarak karşımıza çıkabilir. Yeni Nokia telefonun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilecek bir lansmanla tanıtılması bekleniyor. Nokia 6.3'ün selefi olan Nokia 6.2, geçen yıl ekim ayında tanıtılmıştı. Tüm bunların yanı sıra bazı söylentiler telefonun 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunacağını, fiyatının da 249 euro olacağını öne sürüyor.