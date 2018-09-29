Nokia 7.1 Plus'ın Teknik Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı

Çin pazarında X7 adıyla anılacak olan Nokia 7.1 Plus'ın teknik özellikleri, TENAA listesinde yayınlandı.

TA-1131 model numaralı yeni bir Nokia telefonu, TENAA sertifikasını aldı. Cihazın resimleri TENAA listesinde yer almasa da cihaza dair tüm teknik özellikler ortaya çıkmış durumda. Listede yer verilen teknik özellikler, bu cihazın Nokia’nın Çin’de piyasaya süreceği X7’si olabileceği ihtimalini doğuruyor. Cihaz, Çin piyasası dışında 7.1 Plus adıyla anılacak.

TENAA listesine göre Nokia X7 154.8x x 75.7 x 7.97mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında. Renk çeşitleri arasında ise kırmızı, gümüş ve mavi bulunmakta. 6.18 inçlik 2246 x 1080 piksellik Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihazın çözünürlüğü, ekranda çentik bulunduğuna işaret ediyor. 2.2 Ghz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olan cihazın, Snapdragon 710 yongasına sahip ilk Nokia telefonu olacağı söyleniyor. Cihazın 64 GB’lık versiyonu 4 GB RAM sunarken; 128 GB’lık versiyon ise 6 GB RAM’e sahip.

Nokia X7’nin arka kısmında 12 ve 13 megapiksellik bir çift kamera bulunmakta. Ekranda yer alan çentik ise 20 megapiksellik bir kamera barındırıyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemi ön yüklü olarak gelen cihaz, 3400 mAh’lik bir batarya ile donatılmış. Cihazın diğer özellikleri arasında ise microSD kart girişi ve parmak izi sensörü yer alıyor. 4 Ekim tarihinde lanse edileceği söylenen cihazın 4 GB RAM’li 64 GB’lık versiyonunun Avrupa pazarında 399 Euro’luk fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.