HMD Global'in orta-üst seviyedeki en yeni temsilcisi Nokia 7.1 Plus resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 710 işlemcisi ve Zeiss marka çift arka kamerası ile dikkat çeken cihaz, şık tasarımı ile de beğeni topladı.

Art arda gelen sızıntı ve söylentiler nihayet resmiyete dönüştü. HMD Global, Çin’de düzenlediği lansman etkinliği ile birlikte yeni orta-üst seviye akıllı telefonu Nokia X7’yi ya da global pazardaki adı ile Nokia 7.1 Plus’ı tanıttı. HDR video destekli 6.18 inç Full HD+ bir ekrana sahip olan Nokia 7.1 Plus, çentikli tasarım akımını devam ettiriyor.

Qualcomm’un orta seviyeden amiral gemisi seviyeye geçiş işlemcisi olan Snapdragon 710’dan güç alan Nokia 7.1 Plus, 6GB RAM’i ve 128GB dahili depolama alanı ile seviyesi için yeterli güç ve belleği sağlıyor. Cihaz kutudan Android Oreo ile çıkıyor ancak HMD Global, Android Pie güncellemesinin yakında yayınlanacağını açıkladı.

Zeiss markalı çift arka kameraya sahip olan Nokia 7.1 Plus, X serisindeki diğer modeller gibi cam arka panele sahip. Ekranın hemen üstünde bulunan çentik, iPhone Xs’ler ile kıyaslandığında küçük olsa da ekranın altında bulunan çerçeve Nokia logosu sığacak kadar geniş. Bu da cihazın asimetrik bir görünüme sahip olmasına neden oluyor.

Nokia 7.1 Plus (X7) Özellikler

6.18 inç Full HD+ ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

4GB, 6GB RAM / 64GB, 128GB depolama

12MP+13MP çift arka kamera

20MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Hızlı şarj destekli 3500mAh batarya

Mavi, kırmızı, gümüş ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülecek olan Nokia 7.1 Plus’ın 4GB RAM+64GB ROM’lu modeli 250 dolar (~1450 TL), 6GB RAM+64GB ROM’lu fiyatı 290 dolar (~1680 TL), 6GB RAM+128GB ROM’lu fiyatı ise 365 dolar (~2120 TL) olacak. Bu fiyatlara vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.