Nokia 7 Plus İçin Android Pie Güncellemesi Yayınlandı

HMD Global tarafından yapılan açıklamaya göre Nokia 7 Plus kullanıcıları için Android Pie güncellemesi dağıtılmaya başlandı. Diğer Nokia telefonlar ise önümüzdeki aylarda güncellemeye kavuşacaklar.

Akıllı telefon endüstrisinde son yılların yükselen değeri olan Nokia, söz verdiği gibi Nokia 7 Plus için Android Pie güncellemelerini yayınlamaya başladığını duyurdu. HMD Global’den Juho Sarvikas tarafından yapılan açıklama, Nokia 7 Plus için güncellemenin yayınlandığını duyururken diğer Nokia telefonlar için de gelecek aylarda güncellemenin yayınlanacağını bildirdi.

Android Pie, mobil işletim sisteminin şu ana kadarki en sezgisel sürümü olarak dikkat çekiyor. Yeni ana ekran çubuğuna ek olarak gelen hareketler ve jestler, ekran üzerinde parmağınızı her kaydırdığınızda farklı bir işlemin gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca modern arayüz, işletim sistemini çok daha kullanıcı dostu hale getiriyor.

HMD Global, cihazların mümkün olan en stabil Android deneyimini sunması için işletim sistemi üzerinde Samsung ya da Huawei kadar değişiklik gerçekleştirmiyor. Bu nedenle Android’in tüm özelliklerine sahip olan Nokia akıllı telefonlar, stok Android arayüzü kadar kararlı bir deneyim sunuyorlar.

Android Pie güncellemesi ile birlikte Nokia 7 Plus’a gelecek yenilikler;