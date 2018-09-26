Nokia 7 Plus’ın Android Pie Güncellemesi Yine Ertelendi

Nokia, 7 Plus cihazı için yayınlayacağı Android 9 Pie güncellemesini bir kez daha erteledi.

Android 9 Pie’ın Google’ın Pixel cihazları dışındaki cihazlara dağıtımı oldukça yavaş bir şekilde devam ediyor; nitekim bu güncellemeyi stabil şekilde alabilen cihaz sayısı bir hayli az. Nokia, bu güncellemeyi Nokia 7 Plus cihazı için yayınlamak adına özenle çalışmaktaydı; ancak görünüşe göre güncellemenin dağıtımı yine ertelendi.

HMD Global’in CPO’su Juho Sarvikas, bu hafta içerisinde Nokia 7 Plus’ın Android 9 Pie güncellemesinin gecikeceğini Twitter’dan bildirdi. Bu erteleme, 7 Plus için Pie işletim sisteminin final versiyonuna yönelik yapılan ikinci erteleme oldu. Esasen Nokia, bu güncellemeyi Eylül ayı içerisinde yapmayı planlıyordu; ancak görünüşe göre bu hedefe ulaşmak mümkün olmayacak.

Sarvikas’a göre güncellemenin bu seferki ertelenme sebebi ise platforma özel “bazı zorlu sertifikasyon problemleri”. Bunun ne demek olduğu tam olarak anlaşılmasa da görünüşe göre Nokia bu problemi çözmüş durumda. Nokia 7 Plus’ın Android 9 Pie güncellemesi hâlihazırda son birkaç kalite güvencesi testine tâbi tutuluyor.

Güncellemenin tam olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor olsa da tarihin oldukça yakın olduğu belli.