Nokia 7 Plus İle Çekilmiş Etkileyici Fotoğraflar

Zeiss marka lensleri ve çift arka kamerasıyla Nokia 7 Plus, akıllı telefon piyasasına çok sağlam bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, Nokia 7 Plus'ın resmi tanıtım detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Telefonun detaylı incelemesine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz. İLGİLİ HABER Nokia 7 Plus Tanıtıldı! İşte Tüm Detayları! Orta segmentli telefon, 12 MP+13 MP çift arka kameraya sahip. Ayrıca Zeiss marka lensleri olan telefon, kamera açısından ümit vadediyordu. Elimizdeki örnek fotoğraflara bakarak şunu söyleyebiliriz ki orta segmentli telefon kameralarının işi, Nokia 7 Plus sayesinde fazlasıyla zorlaşmış durumda. Örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz

Kaynak : https://www.photographyblog.com/previews/nokia_7_plus_photos

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