Nokia 7 Plus İle Çekilmiş Etkileyici Fotoğraflar

Geçtiğimiz günlerde, Nokia 7 Plus'ın resmi tanıtım detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Telefonun detaylı incelemesine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
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Nokia 7 Plus Tanıtıldı! İşte Tüm Detayları!
Orta segmentli telefon, 12 MP+13 MP çift arka kameraya sahip. Ayrıca Zeiss marka lensleri olan telefon, kamera açısından ümit vadediyordu. Elimizdeki örnek fotoğraflara bakarak şunu söyleyebiliriz ki orta segmentli telefon kameralarının işi, Nokia 7 Plus sayesinde fazlasıyla zorlaşmış durumda.
Örnek fotoğrafları aşağıda bulabilirsiniz