Nokia'nın orta seviye akıllı telefonu olan Nokia 8.1, Android Pie güncellemesini yarın alıyor.

Nokia'nın akıllı telefonlarını üreten HMD Global, Nokia'yı iyi yerlere taşıyacak gibi gözüküyor. Nokia sene başında akıllı telefonlara güncellemelerini sürekli olarak sunacağı sözünü tutmaya başladı. Dün itibariyle Android 9 Pie güncellemesi alan Nokia 8'e yarın itibariyle Nokia 8.1 de katılıyor.

Çin merkezli oldukça popüler bir blog sayfası olan Weibo'da Nokia'nın paylaştığı gönderiye göre Nokia 8.1 (X7) Android 9 Pie güncellemesinin yanında yepyeni özelliklere de sahip olacak ancak bu özelliklerin an itibariyle ne oldukları bilinmiyor. Nokia 8.1 kullanıcılarının yarından itibaren cihazlarındaki güncellemeleri kontrol etmesi öneriliyor.

Nokia her seferinde olduğu gibi bu sefer de güncellemeleri aşamalı olarak kullanıcılara dağıtacak. Bu bağlamda yarın güncellemeyi akıllı telefonunuzda görmediğinizde bir sorun olduğunu düşünmemeniz, ilerleyen birkaç gün içerisinde güncellemeleri kontrol etmeye devam etmeniz öneriliyor.