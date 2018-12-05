Nokia 8.1 Duyuruldu: İşte Tüm Özellikleri

Android One programı üyesi olan Nokia 8.1, bugün (5 Aralık), HMD Global tarafından duyuruldu.

Çin'de tanıtılan Nokia X7 akıllı telefonunun dünya çapında piyasaya sürülecek versiyonu olan Nokia 8.1, bugün Nokia adı altında cihazlarını piyasaya süren HMD Global tarafından düzenlenen bir etkinlik ile tanıtıldı. Orta seviye bir akıllı telefon olan Nokia 8.1; mavi/gümüş, çelik/bakır ve demir/çelik olmak üzere 3 çeşit renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

Google'ın düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlar için ürettiği Android One programına dahil olan Nokia 8.1; 6.18 inçlik, 2246x1080 çözünürlüğünde, 18.7:9 en-boy oranına sahip, 500 nit parlaklığında, Full HD+ Puredisplay bir ekrana sahip.

Aynı zamanda %86.5 ekran-gövde oranına sahip olan Nokia 8.1, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 (10nm) işlemcisinden alırken; 4GB RAM'e, 64GB depolamaya (MicroSD kart ile 400GB'a kadar artırılabilir) ve 3500mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Cihazın arka tarafında, 12MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera, ekstra yakınlaştırma ve portre çekimler için 13MP çözünürlüğünde ikincil kamera, çift tonlu LED flaş ve parmak izi okuyucusu bulunurken; cihazın ön tarafında ise 20MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığında selfie kamerası bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip olan Nokia 8.1, 20 Aralık tarihinde piyasaya çıkacak.