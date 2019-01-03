Çoğu akıllı telefon üreticisi dayanıklı camlar için Corning'e güveniyor olsa da Nokia, en yeni modelinde NEG Dinorex'e güvenmeyi tercih etti.

Günümüzde özellikle amiral gemisi seviyesinde neredeyse tüm akıllı telefonlar cam tasarıma sahip oluyor. Cam tasarım, ışığı daha iyi yansıttığı için telefonlara çok daha şık bir görünüm veriyor olsa da metal bir gövdeye göre çok daha hassas oluyor. Bu nedenle çizilmelere ve darbelere daha da dayanıklı camlar üretmek için Ar-Ge çalışmalarına milyonlarca dolar harcanıyor.

Çoğu akıllı telefon üreticisi dayanıklı camlar için Gorilla Glass’a güveniyor. Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass camlar, özellikle çizilmelere karşı oldukça başarılı işler çıkarıyorlar. Bu nedenle akıllı telefon pazarında koruyucu cam konusunda Corning’in aslan payına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

HMD Global, geçtiğimiz ay tanıttığı Nokia 8.1 modelinde bir değişiklik yaparak Corning Gorilla Glass yerine Japonya merkezli NEG (Nippon Electric Glass) şirketinin ürettiği Dinorex camlarını kullandı. Dinorex, camı daha dayanıklı kılmak için cam yüzeyinde potasyum kullanıyor. Bu nedenle Gorilla Glass ile benzer bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Metal çerçeveli cam tasarımlar, günümüzün tasarım trendlerini oluşturuyor. Bu nedenle daha fazla şirketin cam geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yürütmesi, telefonların daha dayanıklı olması adına oldukça önemli. NEG Dinorex’in ne düzeyde bir dayanıklılık göstereceği, Nokia 8.1 kullanıcı deneyimleriyle ortaya çıkacaktır.