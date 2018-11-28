Nokia 8.1'in Satışı İçin Hazırlanan Görseller Yayınlandı

Nokia 8.1'in piyasaya çıkmasına tam bir hafta kala, satış fotoğrafları ortaya çıktı.

Çin'de halihazırda piyasada olan Nokia X7'nin dünya genelinde satışa çıkacak versiyonu olan Nokia 8.1'in piyasaya sürülmesine tam bir hafta kala, cihazın marketlerdeki satışında kullanılacak olan fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın yanında ortaya çıkan bilgiler, Nokia 8.1'in; alt tarafta markanın bulunduğu bir kenar ve üst tarafta bir çentik olan 6.18 inçlik bir ekran ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Cihazın parmak izi okuyucusunun, markasının, LED flaşının ve iki adet dikey kamerasının bulunduğu arka paneli, boydan boya camdan oluşuyor. Cihazın selfie kamerası yapay zeka destekli ve 20MP çözünürlüğünde iken; cihazın arka tarafında bulunan ana kamera 12MP, ikinci kamera ise 13MP çözünürlüğe sahip ve çift tonlu LED flaşla birlikte geliyor.

Gücünü Snapdragon 710 işlemciden alacak olan Nokia 8.1, 4GB RAM, 64GB depolama veya 6GB RAM, 28GB depolama seçenekleriyle satışa çıkarılacak. Android 9 Pie kapsamında Android One programına dahil olacak olan Nokia 8.1, 3.500mAh batarya kapasitesiyle kullanıcıları üzmeyecektir.