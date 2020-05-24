Nokia 8.3 5G’nin Yakında Satışa Sürüleceğini Gösteren Video

Nokia’nın ilk 5G telefonu olacak olan Nokia 8.3 5G, çok yakında piyasada yerini alabilir. Telefon yaklaşık 2 ay önce tanıtılmıştı. Nokia 8.3 5G bu yaz Avrupa’da karşımıza çıkabilir.

Koronavirüs pandemisi sonrasında pek çok etkinlik ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Özellikle teknoloji etkinlikleri için salgın büyük bir kriz yaratmıştı. Nokia da bu nedenle ilk 5G telefonu olan Nokia 8.3 5G’yi mart ayında çevrimiçi bir etkinlikle tanıtmıştı.

Nokia’nın gerçekleştirdiği tanıtımda hem cihazı ilk defa görmüş hem de özellikleri ve fiyatı konusunda bilgiler almıştık. Nokia, cihazın hangi ülkelerde satışa çıkacağı konusunda ise Avrupa’yı işaret etmişti.

Nokia’nın ilk 5G telefonu yakında gelebilir

“5G’ye hazır mısınız? Yakında erişilebilir olacak Nokia 8.3 5G dikkatiniz dağılmadan oyun oynamanızı, film izlemenizi ve içerik paylaşmanızı mümkün kılacak -tamamı 5G’de.”

Nokia tarafından Twitter’dan paylaşılan kısa tanıtım videosu, yeni modelin yakında piyasada yer alabileceğine işaret ediyor. Gönderide kesin bir tarih göremiyoruz ancak cihazın yakın zamanda piyasada olacağını öğreniyoruz.

Telefonun özellikleri arasında 5G teknolojisinin dışında büyükçe bir ekranı bulunduğu göze çarpıyor. 6,81 inçlik FHD+ ekranın en boy oranı 20:9. Telefonda bulunan Pixelworks çipi sayesinde SDR içerikler de HDR haline getiriliyor.

Nokia 8.3 5G’nin özellikleri

Telefonda tercih edilen işlemci Snapdragon 765G olurken ona eşlik eden RAM ve depolama için farklı alternatifler bulunuyor. Telefonun iki farklı RAM seçeneği arasında 6 GB ve 8 GB bulunuyor. Depolama anlamında da 64 GB veya 128 GB olarak iki alternatif bulunuyor.

İşlemci: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G RAM: 6 GB/ 8 GB

6 GB/ 8 GB Depolama : 64 GB/ 128 GB

: 64 GB/ 128 GB Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 12 MP ultrageniş açı kamerası + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera

64 MP ana kamera + 12 MP ultrageniş açı kamerası + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera Ön kamera: 24 MP

Nokia’nın yeni telefonu, diğer bütün telefonlardan daha fazla 5G bandını destekleyecek. Bu da muhtemelen telefonun özellikle Avrupa’da öne çıkmasını sağlayacak özelliklerden biri olacak. Telefon hem 600 MHz bantları gem de orta bantları ve 3,8 GHz’lik yüksek bantları destekliyor.