Nokia 8 İçin Android 9 Pie Beta Dağıtılmaya Başlandı

Uzun bir süredir güncelleme bekleyen Nokia 8 kullanıcıları için sevindirici haber geldi.

HMD Global tarafından 2016 yılında hayata döndürülen Nokia, birkaç yıl içerisinde ciddi başarılar elde etti. Yazılım desteği konusunda da beğenilen şirket, bu sefer Nokia 8'in Android Pie güncellemesi için verdiği sözü tutamadı.

Daha önce Kasım ayında kullanıcılarla buluşturulacağı söylenen Android 9 Pie, Aralık ayına gelmemize rağmen hala yayınlanmadı. Bunun üzerine Nokia, bir özür niteliğinde Android 9 Pie'ın herkese açık beta sürümünü yayınladı.

2017 yılında piyasaya çıkan Nokia 8, sözü verilen zamanda olmasa da diğer birçok rakibinden önce Android 9 Pie'ın en azından beta sürümüne kavuşmuş oldu. Günümüz için bile gayet iyi özellikler sunan Nokia 8, gücünü Snapdragon 835 mobil platformundan alıyor ve Zeiss lensli kameralarıyla tatmin edici sonuçlar veriyor.

HMD Ürün Müdürü Juho Sarvikas'ın paylaştığı bu link üzerinden Nokia 8 cihazınız için beta programına kayıt olabilir ve telefonunuza güncellemeyi yükleyebilirsiniz.