Nokia 8 İçin Beklenen Android Pie Güncellemesi Ertelendi

Nokia 8'in Android Pie güncellemesini alacağı tarih ertelendi.

HMD Global takvimine göre, Android Pie güncellemesini alacak sıradaki telefon modelleri Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco, ancak görünüşe göre bu güncelleme planlanandan biraz daha geç olacak.

Juho Sarvikas'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara göre, şu an Nokia 8 için Android Pie güncellemesi üzerinde çalışıyorlar ancak henüz çözemedikleri bazı problemlerden dolayı güncellemeyi biraz ertelemek zorunda kaldılar.

Planlanan tarihte Nokia 8'in güncellemeyi Aralık ayının ilk haftasında alması gerekirken yapılan açıklamada çok kısa bir süre için geç kalacakları belirtiliyor. Ancak Nokia 8 Sirocco hakkında herhangi bir bilgi verilmemesine karşın Nokia 8'in hemen ardından güncellemeyi alacağı düşünülüyor.

Nokia 8, Eylül 2017 tarihinde piyasaya sürülürken kutudan Android 7.1.1 sürümü ile çıktı ve sonrasında ise Android 8.1 Oreo güncellemesine sahip oldu. Şimdi ise ikinci büyük güncellemeyi almak için hazırlanıyor. Umuyoruz ki bu tür ertelemelerden sonra herhangi bir problem kalmadan güncelleme ile buluşuruz ve tekrardan beklememiz gerekmez. Her ne kadar artık hiç bir şeyin ilk açıklandığı tarihte çıkmadığına alışmış olsak da bu yapımcıların bu durumu kullanabileceği anlamına gelmez. Telefonun yeni güncelleme ile olan uyumunu hep beraber göreceğiz.