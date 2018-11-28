Android 9.0 Pie Kullanan Nokia 8 ‘in Test Sonuçları Geldi

HMD Global, telefonlarını Android 9.0 Pie ile güçlendirmeye hazırlanıyor. HMD Global’den geçen ay yapılan açıklamada amiral gemisi telefonları Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco için Android 9.0 Pie güncellemesi geleceği doğrulanmıştı.

Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco’nun beklenen Android 9.0 Pie güncellemesi henüz yayınlanmış değil. Nokia 8’e gelecek güncelleme yayınlanmadan hemen önce telefonun benchmark test sonuçları açıklandı.

Geçen yıl Android Nougat 7.1.1 ile duyurulan cihazın işletim sistemi, kamera uygulaması haricinde standart Android ile aynıydı. Şirket daha sonra cihazlar için Android Oreo güncellemesi yayınlamıştı. Test sonuçları da geldiğine göre güncellemenin Aralık ayında gelmesini bekleyebiliriz.

Yeni güncelleme ile birlikte uyum sağlayan pil, yeni kullanıcı arayüzü ve Digital Wellbeing de kullanıcılara sunulmuş olacak.