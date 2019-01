Nokia 8 Sirocco, Android 9 Pie Desteğine Kavuştu

Nokia 8 Sirocco nihayet Android 9 Pie desteğine kavuştu. HMD her ne kadar verdiği sözde durmayıp geç gönderse de, o güncelleme bizim güncellememizdir deyip kabul ediyoruz.

Nokia 8 için Android 9 güncellemesi, HMD’nin yaptığı basın toplantısı sonrasında global olarak dağıtılmaya başlandı. Bu telefonla beraber sekizinci Nokia cihazı Android 9 almış olacak. Güncelleme OTA yöntemiyle gelecek ve boyutu 1379.5 MB olacak. Artık alıştığımız üzere, güncellemenin birkaç gün içerisinde gelmesi bekleniyor.

Snapdragon 835 işlemcisi sayesinde, gelecek Android güncellemesi en iyi şekilde telefona uygulanabilecek. HMD her ne kadar güncelleme kasım ayında gelecek dese de, sekiz hafta kabul edilebilir bir geç kalma süresi diyebiliriz.

Nokia 8 Sirocco’su olanlara tavsiyemiz, telefon güncellemelerini kontrol etmeleri.

Nokia 8'e gelen güncellemenin ardından Android One kapsamında bulunan diğer Nokia telefonları da Android 9 güncelleme sırasına alındı. Nokia 7 Plus, 6.1, 6.1 Plus ve yeni Nokia 7.1; Nokia'nın pazardaki tek amiral gemisi diyebileceğimiz telefondan daha öncelikli değerlendirildi diyebiliriz.