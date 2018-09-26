Ülkemizde 'Matrix Telefonu' olarak anılan Nokia 8110, geçirdiği renk değişimiyle 'Muz Telefon' halini almıştı. 8110 4G, sonunda ülkemizde de satışa çıktı.

Nokia'nın 1996 yılında piyasaya sürdüğü, ancak meşhur olması ve kitlelere yayılması ilk Matrix'te Morpheus'un Neo'ya gönderdiği telefon oluşuyla gerçekleşen efsanesi Nokia 8110 4G, ülkemizde satışa sunuldu.

N11 üzerinden satışa sunulan ürün, 2 yıl Nokia garantisiyle geliyor. Bu bağlamda ithalatçı garantisiyle satılan modellerden sıyrılmayı başarıyor. Şu an için maalesef sadece siyah modeliyle satışta olan ürünün 'muz' modelinin gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ürünün Türkiye fiyatı 789 TL olarak belirlenmiş durumda.

Nokia 8110 4G

Polikarbonat arka kapak

LED flaşlı 2 MP kamera

2,4 inç eğimli ekran

KaiOS ile Smart Feature OS

Qualcomm® 205 mobil platform (MSM8905)

512 MB RAM

4 GB depolama alanı

Ürünün yurtdışında satılan fiyatının 109 Euro olduğunu düşünürsek mevcut kur üzerinden abartılı bir fiyat politikası güdülmemiş. Bununla birlikte ürünün yurtdışı fiyatının '109 birim' olduğunu göz önüne alınca yine içimize bir köz düşmüyor değil.