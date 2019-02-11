Nokia 9 PureView Kurumsal Android Olarak Tavsiye Edildi

Nokia'nın yeni amiral gemisinin iddialı bir çıkış yapacağı attığı adımlardan belli oluyor.

Aylardır süregelen söylentiler doğrultusunda neredeyse tüm özelliklerini bildiğimiz Nokia 9 PureView, nihayet bu ayın sonunda tanıtılıyor. 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019) tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView, Nokia'nın oldukça iddialı olduğu bir telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Lanse edilmesine iki haftadan az bir zaman kala Nokia 9 PureView'e ait özellikler ve fotoğraf, Android Enterprise Recommended (Kurumsal Android Tavsiye) internet sitesinde yayınlandı. 6 inçlik, 18:9 en boy oranında ekrana sahip olan cihaz, gücünü Qualcomm'un üst düzey Snapdragon 845 yonga setinden alıyor.

İnce çerçevesiyle dikkat çeken akıllı telefonun en büyük özelliği ise tam 5 adet arka kameraya sahip olması. 4 GB RAM'in yanında 128 GB depolama kapasitesini kullanıcılarına sunacak cihazın, 6 GB RAM'li bir modelinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. 4.000 mAh batarya kapasitesi ve Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Nokia 9 PureView, 800 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.