Nokia 9 PureView'dan Yeni Bir Sürpriz Gelebilir

Daha önce gelişi 2019'a sarkan Nokia 9 PureView'in akıbeti merak ediliyordu. Son bilgilere göre ise cihazın geliştirilme süreci devam ediyor.

Nokia'nın haklarına sahip olan HMD Global, şirketin yavaş yavaş daha büyük pazar payı elde etmesini sağlamıştı. Premium sınıfına giren Nokia 7.1'i saymazsak uygun fiyatlı ve dayanıklı cihazlar üreten firma, bir amiiral gemisinin eksikliğini hissediyordu.

Şirket içinde A1 ve A1 Plus olarak bilinen, Snapdragon 845 işlemciye ve ekran üstü parmak izi okuyucuya sahip cihaz, FIH OTA sunucularından gelen Meta verilere göre kasım güncellemesine sahip Android Pie işlemci kullanıyor. İlk hedeflenen tarihin 2018 olduğunu düşününce bu oldukça mantıklı.

Cihazın ismi içinse Olympic kod adı verilmiş. Bunun sebebi olarak bazı kaynaklar Olimpiyat halkasında bulunan beş yuvarlağa dikkat çekiyor. Samsung A9'da dört kamera olacağını hatırlatan bu kaynaklar, yeni Nokia 9 PureView'in beş kamerası olabileceğini savunuyor.

Cihaza farklı nedenlerden dolayı da Olympic adı verilmiş olabilir. Henüz pek çok bilinmeyen şey var. Bilinenlerden biri ise küçük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda: Cihazda Qualcomm'un son çözümü Snapdragon 8150 bulunmuyor. Hali hazırda üretim sarkmış ve çıkış tarihi ertelenmişken yeni işlemcileri kullanmaması Nokia için sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Sonuçta piyasa Snapdragon 845 kullanan amiral gemisi dolu.