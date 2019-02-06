Bir süre önce adını duyduğumuz ve kamera donanımı sayesinde oldukça konuşulan Nokia 9 PureView, 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya çıkmış olacak. Rakiplerinden farklı olarak daha az RAM kullanacak olan cihaz, Android Pie ile birlikte gelecek.

Nokia, uzun süredir piyasada adını duyuracak bir akıllı telefon üretemedi. Çıkarmış olduğu son amiral gemisi Nokia 8 Sirocco, rakibi sayılacak modellerle rekabet edememişti. Şimdiyse Nokia tarafından yeni bir hamle göreceğiz. Nokia 9 PureView adlı yeni akıllı telefon, 5 lensli bir kamera kullanacak ve mükemmel bir HDR deneyimi vadedecek. Yazılım alanında ise Android'in yeni yazılımı olan Pie ile çalışacak.

Tasarım

Nokia, bu yeni cihazda alüminyum ve camın ortaklığını kullanacak. Birkaç hafta önce sızdırılan görüntülerde telefonun kasasının alüminyum ile güçlendirileceği ve arkasının da önü gibi camdan olacağı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıdan sonra cihazın klasik bir görüntüye sahip olacağı öğrenilmiş oldu. Nokia, diğer büyük markaların aksine amiral gemisinde herhangi bir çentik veya delik kullanmayacak.

Bahsi geçen sızdırılmış görüntüye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Donanım

Nokia 9 PureView'da ekran olarak LCD'nin mi yoksa AMOLED panelin mi tercih edileceği henüz belli değil. Yine de AMOLED olması beklenilen ekranın büyüklüğünün ise 5,99 inç olması muhtemel.

Ekranın yanı sıra cihazın Snapdragon 845'ten güç alacağı biliniyor. Snapdragon 855'in çıkışına çok az bir vakit kalmasına rağmen cihazda Snapdragon 845'in kullanılacak olması bir kayıp olmayacaktır. Çünkü Snapdragon 845, günümüz şartlarına göre hala yeterli bir işlemci. Fakat yine de Nokia bizleri şaşırtarak Snapdragon 855'i kullanabilir.

Bellek anlamında rakipleriyle aynı seviyede olmasa da hemen hemen yaklaşacak olan Nokia 9 PureView'un 6 GB RAM kullanması bekleniyor. Diğer markaların amiral gemilerinde 8 ve 10 GB büyüklüğünde RAM'ler görmeye alışığız ancak 6 GB RAM gayet yeterli.

Öte yandan depolama anlamında cihazda 128 GB'a kadar depolama alanı sunulması bekleniyor. Henüz kesin olmasa da belki microSD desteği de görebiliriz.

Kamera

Tüm detaylarının yanı sıra Nokia 9 PureView'un en çekici kısmı kamera donanımı olacak gibi duruyor. Günümüz amiral gemilerinin üçlü ve dörtlü kameralarına bile şaşkınlıkla bakıyorken Nokia'nın Zeiss markalı beşli kamera donanımını kullanması bekleniyor. Sızdırılan görüntülerden gördüğümüz kadarıyla HDR teknolojisinin hakkını verecek olan kamera donanımının içerisinde dinamik odaklama da yer alacak.

Çıkış tarihi ve fiyat

HMD Global'in açıklamalarından yola çıkarsak cihazın Mart ayının başlarında çıkacağını öngörebiliriz. Fiyatının ise ülkelere bağlı olarak 750 ile 800 dolar arasında olması bekleniyor.