5 Kameralı Nokia 9 PureView Bekleneni Veremedi

Büyük beklentiler yaratan Nokia 9 PureView'un kameraları, ön inceleme yazılarına göre bekleneni veremedi.

5 kameraya sahip olan Nokie 9 PureView, kamera seçimi konusunda birçok kişiyi yanılttı. 5 adet 28 mm 12 MP f/1.8 değerindeki kameraların, 3 tanesi siyah – beyaz, iki tanesiyse RGB (Kırmızı, Yeşil Mavi) olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bir adet TOF 3D kamera da bulunuyordu.

Nokia, PureView’da bulunan kamera sistemiyle bazı doğal avantajları elde etmiş durumda. Mesela üç adet monokrom kamera ve iki adet renkli kamerayla birlikte harika bir dinamik aralığı elde edilmiş. Ancak en büyük sıçrama sahne derinlik haritalamasının kalitesinde yakalanmış durumda. Farklı avantajları bulunan beş farklı kamera aynı sahneye odaklandığında harika bir derinlik haritası sunuyor.

Bu da kullanıcılarına iki büyük avantaj sağlıyor. İlki gerçekçi odaktan saptırma efektiyle fotoğraflar oluşturabilme yeteneği. İkincisiyse fotoğraf çekip farklı bir odak noktası seçebilme yeteneği, yani fotoğrafını çektiğiniz kişinin yüzüne odaklanmayı unutursanız bu düzeltilebiliyor.

Aşağıdaki fotoğrafta Nokia 9 PureView’un iPhone XS ile olan karşılaştırması var. PureView, arka planda bulunan nesneleri ayrıştırma konusundaki gelişmişliği sayesinde XS’e göre derinliği daha doğru bir fotoğraf sunuyor.

Ancak ikinci fotoğrafta iPhone XS, bir tabak kruvasanı arka plandan ayrıştırmada daha başarılı. PureView, kruvasanın birazını bulanıklaştırmış.

Birçok telefon portre modunda insan yüzünü simüle etme konusunda çok daha iyi sonuçlar ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla Nokia 9 PureView, iPhone XS veya Samsung Galaxy S10 gibi telefonlara göre büyük bir avantaj sağlamıyor.

Şu an için Nokia 9 PureView’ın en iyi akıllı telefon kameraları konusunda iddialı olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Gelen ilk inceleme yorumlarına göre PureView, Huawei Mate 20 veya iPhone XS gibi telefonlarla kıyaslayınca fotoğraf işleme süreci nispeten yavaş.