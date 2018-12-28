Nokia 9 PureView, Ocak Ayının Son Haftasında Tanıtılacak

5 arka kamerasıyla, akıllı telefon tarihinin en merak edilen cihazlarından biri olan Nokia 9 PureView hakkındaki söylentiler nihayet son buluyor. Nokia 9 PureView'in, ocak ayının son haftası tanıtılması bekleniyor.

HMD Global sayesinde akıllı telefon piyasasına sağlam bir geri dönüş yapan Nokia, yeni cihazı Nokia 9 PureView ile dikkatleri üzerine toplamış durumda. Üst düzey akıllı telefonlara karşı Nokia tarafından üretilen ilk ciddi rakip olma özelliğini taşıyan Nokia 9 PureView, bir iddiaya göre 2019'un ilk ayında düzenlenecek bir etkinlik ile tanıtılacak.

Eğer iddia doğru çıkarsa, düzenlenecek lansman bir teknoloji fuarında olmayacak. 2019'un ilk iki teknoloji fuarından ilki Ocak ayının başında Las Vegas'ta, ikincisi ise Mart ayının başında Barselona'da düzenlenecek. Bu da Ocak ayının sonundaki lansmanın, HMD Global tarafından düzenlenecek özel bir etkinlik olacağı anlamına geliyor. Ayrıca bazı söylentilere göre, bu etkinlikte resmi tanıtım dışında başka sürprizler de karşımıza çıkabilir.

Daha önce sızdırılan görüntülerde, tasarım hakkında birçok detay gün yüzüne çıkmıştı. 5.9-inçlik bir ekrana sahip olacak Nokia 9 PureView, Nokia 8'den daha ince bir tasarımla karşımıza çıkacak. Nokia 9 PureView'in en dikkat çeken özelliği şüphesiz ki arka kamera seti. Derinlik sensörü de içeren 5 arka kameranın neler yapacağı en merak edilen konu.

Sızdırılan diğer bilgilere göre Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 ile birlikte 8GB RAM ve 128 GB depolama özelliklerine sahip olacak. 5 arka kamerasının yanı sıra ön kamerada da iddialı olan Nokia 9 PureView, 12 MP'lik bir ön kamerayla gelecek. 4150 mAh bataryasıyla uzun pil ömrü sunacak cihazın QHD ekranında çentik bulunmaması bir diğer ayrıntı. Akıllı telefon piyasasında şimdiden adından söz ettiren Nokia 9 PureView için biraz daha beklememiz gerekiyor gibi görünüyor.