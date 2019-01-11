Nokia 9 PureView, Ocak Ayının Sonlarında Çıkabilir

Nokia'nın merakla beklenen telefonu PureView, bu ayın sonlarına doğru raflardaki yerini alabilir.

Nokia 9 PureView ile ilgili uzun süredir çeşitli söylentiler ortaya atılıyordu. Çıkan son dedikodular da Nokia’nın yeni telefonunun ocak ayının sonlarında piyasaya çıkacağı yönünde.

Nokia’nın dağıtım kanallarının içinde yer alan bir kaynaktan gelen habere göre Nokia 9 PureView, ocak ayının sonunda Dubai’de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak ve küresel alanda telefonun satışı başlayacak. Bazı farklı kaynaklar da bu haberi doğruladı.

Telefon şubat ayında Hindistan’da raflardaki yerini alacak ayrıca Nokia’nın farklı birkaç modeli de şubat ayı içerisinde satışa sunulacak.

Eğer bu söylentiler gerçekse, telefon beklenenden erken tanıtılmış olacak. Çünkü bundan önce çıkan haberler ve söylentiler de telefonun ilk olarak şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2019’da tanıtılacağı yönündeydi. Samsung’un da MWC 2019’da yeni amiral gemilerini tanıtmayı tercih etmeyeceği biliniyor. Yani, bu sene MWC biraz sessiz geçebilir.

Telefonla ilgili çıkan bilgiler doğruysa, kullanıcılar sabırsızlıkla bekledikleri telefondan umduklarını alabilirler. Telefonun arkada beş kamera, önde iki kamera ve ekrana gömülü parmak izi okuyucuyla geleceği söyleniyor.