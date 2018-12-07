Nokia 9, Kamera Aksaklıkları Sebebiyle Ertelendi

Birden fazla kameralı telefonlar kafilesine rekor kırarak girmeyi hedefleyen telefon Nokia 9 PureView'un çıkış tarihi ertelendi.

Nokia 8’in lansmanında HMD Global, geçmiş ve mevcut zamandan bahsederken gelecekteki planlarını bir nebze de olsa paylaştı. Firma şu ana kadar 70 milyon Nokia telefonu sattığını ve amiral gemilerinin gün geçtikçe daha da fazla adını duyurduğunu bildirdi. Şimdiyse son gelişmeler sayesinde Nokia 9 PureView hakkında açıklamalar olduğunu öğrendik.

Alman medyasına açıklama yapan firma, amiral gemisi seviyesinde bir telefon çıkaracaklarını ve bu telefonun 2019’un başında geleceğini belirtti. Yapılan açıklamalarda ağzından birkaç defa “Nokia 9” sözlerini kaçıran firmanın Almanya Halkla İlişkiler Müdürü Britta Gerbacht, telefonla ilgili bazı gecikmelerin olduğunu itiraf etti.

Temsilciye göre HMD Global, yeni amiral gemilerinde kaliteye odaklanacak. Şu aşamada ise Nokia 9 PureView’un arka kamera performansını beğenmedikleri için cihazın çıkış tarihi ileriye alındı.

Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco’nun satışları bekleneni karşılayamadı ve üst düzey yöneticiler de bunu fark etti ancak yeni Nokia 9 PureView, rakiplerinden onu ayıracak özelliklerle bu zinciri kıracak gibi görünüyor.