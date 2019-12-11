HMD Global, yeni akıllı telefonu Nokia C1’i tanıttı. Kutusundan Android 9.0 (Pie) Go Edition ile çıkan cihaz, 59 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata sahip. Dilerseniz, Nokia C1’e dair diğer detaylar için haberimize geçelim.

2016 yılından beri ‘Nokia’ markası altında akıllı telefonlar geliştiren Finlandiya merkezli teknoloji devi HMD Global, yeni modeli Nokia C1’i gün yüzüne çıkardı. Giriş segmentinde konumlanan akıllı telefon, 480 x 960 piksel çözünürlük sunan 5,45 inç boyutunda bir ekranla geliyor.

Gücünü dört çekirdekli işlemcisinden alan Nokia C1, 1GB RAM ve microSD ile 64GB'a kadar genişletilebilir 16GB dahili depolama alanına sahip. Android 9.0 (Pie) Go Edition tabanlı cihazın önünde 5MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alıyor. Arka tarafta ise LED flaş destekli yine 5MP’lik (f / 2.4 diyafram) bir kameraya ev sahipliği yapan Nokia C1, 2.500mAh kapasiteli bataryasından besleniyor.

Nokia C1 tasarımı:

Nokia C1 fiyatı

Bunlara ek olarak, özel bir Google Asistan düğmesine sahip olan akıllı telefon, çift SIM kart özelliğini destekliyor. 3.5mm kulaklık girişi ile gelen Nokia C1, sadece 3G'yi destekliyor. Fiyatı yalnızca 59 dolar (yaklaşık 342 TL) olan telefonun Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik'teki pazarlarda satışa çıkacağı açıklandı.

Gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılara uygun fiyata kaliteli bir 3G deneyimi yaşatmak isteyen Nokia C1, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle sunulacak. Akıllı telefonun teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Nokia C1 özellikleri:

Ekran: 5.45 inç FWVGA + IPS (480 x 960)

5.45 inç FWVGA + IPS (480 x 960) Boyut: 147.6 x 71.4 x 8.7 mm

147.6 x 71.4 x 8.7 mm Ağırlık: 155g

155g Batarya: 2.500mAh

2.500mAh Ön Kamera : 5MP

: 5MP Arka Kamera: 5MP (f / 2.4 diyafram + LED flaş desteği)

5MP (f / 2.4 diyafram + LED flaş desteği) RAM: 1GB

1GB Depolama: 16GB (microSD kart ile 64'a kadar genişletilebilir)

16GB (microSD kart ile 64'a kadar genişletilebilir) İşlemci: Dört çekirdekli (Model henüz belli değil)

Dört çekirdekli (Model henüz belli değil) Bağlantı: 3G, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS, micro USB

Nokia C1 tanıtım videosu: