Nokia: "En Çok Beklenen Telefon 21 Ağustos'ta Geliyor"

Nokia'nın neredeyse 2 senedir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Nokia 9'un duyurusu için son 4 güne girmiş olabiliriz.

Nokia, Twitter sayfası üzerinden attığı 'gizemli' diyebileceğimiz bir tweet ile yeni amiral gemisinin 21 Ağustos'ta duyurulacağını açıkladı. Tweet'in içeriği ise telefonun ne olduğu hakkında bizlere büyük bir ipucu veriyor.

"Nokia'nın en çok beklenen akıllı telefonu için düzenleyeceğimiz, 21 Ağustos Salı günü gerçekleşecek etkinlik için çok heyecanlıyız. Fazlası için takipte kalın!"

Atılan tweet'teki akıllı telefon silüeti ve 'en çok beklenen akıllı telefon' ibaresi, bizlerde Nokia 9 dışında hiçbir imaj canlandırmıyor. Snapdragon 845 yonga setiyle piyasaya çıkması beklenen telefonun kutudan Android 9.0 Pie ile çıkması bekleniyor.

Yapay zeka destekli iki önde, üç de arkada olmak üzere toplam 5 kamerayla gelmesine kesin gözüyle bakılan Nokia 9'un lansmanına sadece 4 gün kalmış gibi görünüyor.