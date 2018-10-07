Nokia, Ekranıyla İddialı 7.1 Plus İçin Teaser Yayınladı

Nokia 7.1'in ardından 7.1 Plus'ın da tanıtılması bekleniyor. Bugün paylaşılan bir video ise bu beklentiyi doğrular nitelikte.

Geçen hafta HMD Global, yeni orta segment cihazı Nokia 7.1'i tanıtmıştı. Teknik özellikler bakımından kimi kitlelerce yetersiz bulunan cihazın en önemli özelliklerinden biri Carl Zeiss lensli kamerası oldu. Ayrıca Nokia'nın 'PureDisplay' adını verdiği yeni bir ekran teknolojisiyle gelen Nokia 7.1'in 'abisi' Nokia 7.1 Plus da ekran konusunda iddialı olacak gibi görünüyor.

Nokia Mobile Hindistan Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir video, yeni bir cihazın yolda olduğunu gözler önüne serdi; ancak bu video kısa süre içerisinde kaldırıldı. Yayınlanan video, silindikten sonra bazı kullanıcılar tarafından YouTube'a yüklendi.

Sadece 6 saniyelik bu video, cihazın çift kamerayla geleceğini doğruladı. Buna ek olarak "Büyük resmi görün" ve "Mega ekran geliyor" cümleleri dikkat çekti. Videoda hangi cihazdan bahsedildiği belli olmasa da tüm tahminler bu cihazın Nokia 7.1 Plus olduğu yönünde. Nokia 7.1 ile birlikte tanıtılması beklenen ancak tanıtılmayan cihaz, önümüzdeki dönemde bizlerle olabilir.

Nokia 7.1 Plus'ın Çin versiyonu olan Nokia X7'nin teknik özellikleri TENAA listelemelerinde ortaya çıkmıştı. 6.18 inçlik 2246 x 1080 çözünürlüğünde ekrana sahip olacak olan Nokia X7, 2.2 GHz'lik henüz adı bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemciden gücünü alacak. 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleriyle gelecek olan cihazın arka tarafında 12+13 MP'lik çift kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafında ise 20 MP'lik bir kameraya yer veren cihazın batarya kapasitesi de 3.400 mAh seviyesinde.

11 Ekim'de bir etkinlik gerçekleştirecek olan HMD'nin, Nokia 7.1 Plus'ı bu etkinlikte tanıtması bekleniyor.