Nokia'nın 5 Kamera Lensli Amiral Gemisine Ait İlk Görüntü

Küllerinden doğan ve alternatif üreticiler arasında marka değeri ile tutunmaya çalışan Nokia, son 9 aydır söylenti kazanlarını fokur fokur kaynatan bir cihaz tasarlıyor. Muhtemelen amiral gemisi özelliklerine sahip olacak cihazda 5 farklı kamera lensi bulunduğu söyleniyordu. Şimdi bu telefona dair ilk net sızıntı gerçekleşti.

Akıllı telefon kameraları, artık kısa filmler çekebileceğimiz kadar kaliteli olmaya başladılar. DSLR kamera satışlarını oldukça aşağıya çeken bu değişim sürecinin başında şu an Huawei, Sony ve Apple var. Kameralar ne kadar gelişse de cebimizde taşıdığımız cihazların önlerinde ergonomi engeli var. Kimse dev bir lense sahip akıllı telefon kullanmak istemiyorken, aynı telefondan üstün kamera kalitesi bekleniyor. Bu da üreticileri zor bir sürece yönlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda Huawei P20 Pro ile üçe çıkan kamera lensi sayısı yakında Nokia tarafından beşe çıkarılacak.

Akıllı telefonlardaki lens sayısının artışı, aslında ergonomi sorununu çözmek için var. İlk çift kameralı telefonların ortaya çıktığı zamanlarda bir nevi pazarlama hilesi olarak karşılanan bu dönüşüm, son dönem cihazlarla işlevsel olarak karşılanmaya başladı. Sonuçta geniş açılı, dar açılı, makro mercekleri aynı anda kullanmak gerekiyor.

Nokia tarafından önümüzdeki süreçte tanıtılması beklenen 5 lensli cihazın ilk görüntüsü şu şekilde:

Slashleaks tarafından yayınlanan bu fotoğraftaki cihazın henüz bir resmiyeti yok. Yine de sızıntıların aylardır beklendiği, söylentilerin ortalıkta dolaştığı bir telefon olduğu için büyük oranda gerçek olduğunu söyleyebiliyoruz. Eğer öyleyse ilk sızıntı ile karşınızdayız. Lenslerin Carl Zeiss üretimi olduğu ilk dikkati çeken detaylardan birisi. Nokia ve Zeiss, uzun yıllardır kamera konusunda ortaklığı bulunan iki şirket.

Nokia'nın 5 lensin hepsini son derece kompakt bir tasarımla gövdeye yerleştirdiğini görüyoruz. Altıncı ve diğerlerinden farklı olan nokta ise LED flaş olarak karşımıza çıkacak. Gövdenin alt kısmında ise Nokia ve Google anlaşması gereği Android One logosu var. Bu da cihazın yazılım güncellemeleri önceliğine sahip olacağını gösteriyor. Nokia muhtemelen cihazın içerisinde yapay zekalı bir işlemci kullanacak, böylece fotoğrafçılık tecrübesi üst düzeye çıkmış olacak.

Yakında Nokia'nın gizemli cihazı hakkında daha çok sızıntı bekliyoruz, bizi takip etmeye devam edin :)