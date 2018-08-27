Nokia, 5G Teknolojileri İçin AB'den Kredi İstedi

Nokia, yeni nesil 5G çalışmaları için AB'den dudak uçuklatacak miktarda kredi talebinde bulundu.

Telekom devi Nokia, 5G araştırmaları için Avrupa Yatırım Bankası'ndan neredeyse 584 milyon dolarlık kredi talebinde bulundu. AB yetkilileri, mobil ağların geleceği konusunda ortak bir vizyona sahip olduklarından dolayı Nokia'nın kredi talebini onaylamayı düşündüklerini belirtti.

Finlandiyalı şirket, bu yeni nesil ağ bağlantısında öncü olabilmek için kolları sıvadı. 5G bağlantısına uygun teknolojide cihazlar üretmek ve liderliği yakalamak amacıyla çalışmalara başlandı. 5G teknolojisi daha hızlı ağ bağlantısı sunacağı ve gecikmeleri en aza indireceği için devrim niteliğinde bir gelişme olarak anılıyor.

Nokia, birkaç sene içerisinde Amerika ve Avrupa'da 5G ağına katılmış olacak. Verizon ve T-Mobile şirketleri ile yaptığı ortaklıklar da bu durumu kanıtlar nitelikte. Aynı zamanda Nokia, 5G alanında rakiplerinin arasından sıyrılmak için pek çok yeni adım atacağına dair açıklamalarda da bulunmuştu. Gelişmelerin ne gibi yenilikler getireceğinin ise önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.