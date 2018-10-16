Akıllı telefon sektörünü geriden takip eden Nokia, yeni cihazı X7 ile ani bir yükselişe geçti.

Nokia'nın yepyeni cihazı Nokia X7, sektörün önde gelen markalarının amiral gemilerini aratmayacak özelliklere sahip. Nokia X7 rakiplerine göre; çok daha ufak bir çentikli, mükemmel derecede kenarsız 6.18 inçlik 1080p PureDisplay ekrana sahip. Telefona asıl gücünü veren donanım ise Qualcomm'un en yeni Snapdragon 710 çipseti.

4GB ve 6GB RAM seçeneklerine sahip olacak Nokia X7'nin 4GB RAM'e sahip konfigürasyonunda 64GB, 6GB RAM'e sahip konfigürasyonunda 128GB depolama kapasitesi bulunacak. Nokia X7 kamera sensörü olarak; Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi 8, Razer Phone 2 ve Nokia 7.1 Plus'da da bulunan birincil 12MP'lik f/1.9 ve ikincil 13MP'lik Sony IMX363 sensöre sahip.

Cihazın selfie kamerası ise, ön kamerada görmeye alışkın olmadığımız, 20MP ve f/2.0 değerlerine sahip. Batarya kapasitesi olarak 3,500mAh'lik büyük ve hızlı şarj desteğine sahip olacak cihaz, microSD kart girişine ve 3.5mm kulaklık jakına da sahip olacak. Cihazın satışı ilk olarak Çin'de, 23 Ekim'de başlayacak. 6GB/128GB konfigürasyon 361$ ve 4GB/64GB konfigürasyon ise 245$ satış fiyatına sahip olacak.