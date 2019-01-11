Nokia'nın Android 9 Pie Geliştirme Süreci Nasıl İlerliyor?

Akıllı telefon piyasasına nispeten kısa bir süre önce Android işletim sistemiyle geri dönen şirketin mutfağında işler nasıl yürüyor?

Nokia’nın akıllı telefon piyasasındaki rekabetle nasıl mücadele ettiğini merak ediyorsanız, HMD Global’ın sürücülerine yüklenen bu infografiğe bakabilirsiniz. HMD, Nokia’nın hiç beklenmedik andaki geri dönüşünün arkasındaki firma.

Finlandiya merkezli girişim, aylar önce Google’ın yonga seti satıcılarına verilen işletim sistemi kodu dağıtımıyla başlatılan oldukça standart bir Android 9 Pie optimizasyon zamanlamasını takip ediyor. Bu şekilde işlemcilerin hızlı güncellemeleri konusunda önceliklerini belirleyebiliyorlar. Yani, spesifik bir yonga sistemiyle güçlendirilmiş spesifik bir cihazın, güncellemeleri alması uzun sürebiliyor.

Android One özellikleri ve Nokia akıllı telefonlar için ayrıcalıklandırılmış deneyimlerin entegrasyonu, yazılım geliştirme sürecindeki üçüncü adımda gerçekleşiyor. Bunu daha sonra saha testleri, laboratuvar testleri ve beta testleri takip ediyor.

Bu testler yeterli değil diyenler için bu sürecin ardından uygunluk standardı testi, kalite kontrolü ve operatör testleri de gerçekleştiriliyor. Yani, Nokia 8 ve Nokia 8 Sirocco’nun Android 9 adaptasyonu oldukça sıkı bir süreçten geçiyor.

Nokia’nın beta testi programında da 120 bin beta kullanıcısı hataların giderilmesinde ve işletim sisteminin son halinin kurulumda şirkete yardımcı oluyor.