Nokia’nın Gizemli Amiral Gemisi Telefonu Görüntülendi

Bu yıl pek çok çift arka kameralı akıllı telefon piyasaya süren HMD Global, tasarımlarında sık sık çentiğe de yer vermişti. Görüntüleri ortaya çıkan yeni amiral gemisinde ise üç arka kameraya ve çentiksiz bir tasarıma sahip.

2019 yılında Nokia tarafından piyasaya sürülmesi beklenen telefonlar arasında 5 arka kameralı Nokia 9 PureView de yer alıyor. Yeni ve gizemli amiral gemisi ise üç arka kameraya sahip olacak.

Çin’de ortaya çıkan görüntülere ve söylentilere göre Snapdragon 845 kullanan bir amiral gemisi telefon ile karşı karşıyayız. Ekranın yan ve üst çerçeveleri eşit kalınlıkta, alt kısım ise Nokia logosunu barındırması için biraz daha kalın.

Telefonun üst çerçevesinde bir kamera izi yok, sızan görüntülerde de bir özçekim kamerası yer almıyor. Yeni telefonda Vivo NEX gibi açılabilen bir ön kamera ya da ekran içinde yer alan bir kamera söz konusu olabilir. Bu konuda detaylar ileride ortaya çıkacaktır.

Telefonun arka kısmında üç kameralı bir sistem, flaş için ışık ve Nokia logosundan başka bir şey gözükmüyor. Bu da akla ekran altında yer alan parmak izi sensörü ihtimalini getiriyor. Telefonun diğer özellikleri hakkında hiçbir bilgi yok. Nokia’dan net bir açıklama gelene ya da telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar beklemek gerekiyor.