Nokia'nın yeni akıllı telefonu 3.2 çift arka kamerasıyla gösteriş yapıyor.

Son haftalarda Nokia'nın adını sıkça duyar hâle geldik. Yeni akıllı telefonlarla piyasada adından söz ettirmek isteyen Nokia, hem amiral gemisi akıllı telefon üretirken hem de bütçeye uygun akıllı telefonlarıyla her kesimde kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Nokia'nın yeni orta seviye akıllı telefonu Nokia 3.2'nin özellikleri aldığı sertifika ile ortaya çıktı.

Nokia'nın TA-1157 adını verdiği yeni akıllı telefonu Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) geçti. Aldığı sertifikaya göre iki adet arka kameraya sahip olan akıllı telefon, parmak izi okuyucusunu ise kamera modülünün hemen altında barındırıyor. Cihazın "3GB RAM ve 32GB depolama" ile "2GB RAM ve 16GB depolama" olmak üzere toplamda 2 seçeneğe sahip olacağı da gelen bilgiler arasında.

Cihazın 5.2 inçlik HD+ ekrana, 3.000mAh batarya kapasitesine ve arka tarafta parmak izi okuyucusuna sahip olması, Nokia'nın TA-1157 olarak adlandırdığı akıllı telefonun geçen sene piyasaya sürdüğü Nokia 3.1'in devamı Nokia 3.2 olacağı sonucuna varmamızı sağlıyor.

Şirketin MediaTek işlemciyle yoluna devam mı edeceği yoksa Qualcomm'un Snapdragon yonga setlerine mi geçiş yapacağı henüz bilinmiyor. Nokia'nın yeni orta seviye akıllı telefonunun 24 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019) Nokia 9 PureView ile beraber tanıtılabileceği tahmin ediliyor.