150 Saat Kullanım Ömrüne Sahip Nokia Power Earbuds Tanıtıldı

HMD Global, Nokia adı altında çıkardığı ürünlere bir yenisini daha ekledi. Şirketin tanıttığı yeni ürün Nokia Power Earbuds oldu. Tanıtılan kulaklık, 150 saat kullanım ömrüne ve IPX7 sertifikasına sahip.

IFA 2019’da Nokia adı altında çıkardığı yeni telefonlarını tanıtan HMD Global, diğer ürünlerini de tanıtmaya devam ediyor. HMD Global’ın tanıttığı yeni ürün ise Nokia Power Earbuds oldu.

Nokia Power Earbuds, sınıfında lider konuma oturmasını sağlayacak bir özelliğiyle oldukça fazla konuşulmaya başlandı. Kablosuz şekilde çalışan kulaklıkların şarj kutusu 3.000 mAh kapasiteye sahip. Dolayısıyla kulaklığın kutusundaki şarj kapasitesi sayesinde kulaklığın pil ömrü 150 saat gibi bir süreye ulaşabiliyor.

Şarj kutusu, kulaklıkları 30 kez şarj edebilecek:

Power Earbuds, geçen sene tanıtılan Nokia True Wireless Earbuds’tan da büyük şarj kapasitesi sağlıyor. 3.000 mAh’lik şarj kutusu, 50 mAh bataryaya sahip kulaklıkları 30 kez şarj etme kapasitesine sahip. Kulaklıkların kendi şarj kapasitelerinin sağladığı kullanım ömrü ise 5 saat.

Nokia Power Earbuds, IPX7 sertifikasına sahip:

Kulaklıklar, şarj kutusuna kondukları gibi şarj ediliyorken şarj kutusu, USB Type-C girişine sahip. Kulaklıkların kontrolleri ise kulaklıklara dokunarak yapılıyor. Kulaklığı satın aldığınız takdirde üç farklı boyutta kulaklık silikonu da beraberinde geliyor.

Kulaklık, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor ve 30 dakika boyunca 1 metre derinlikteki suda zarar almayacağını garanti eden IPX7 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Nokia Power Earbuds, 6 mm grafen sürücülerle çalışıyor. Kulaklıklar, "Kömür Siyahı" ve "Açık Gri" renk seçenekleriyle birlikte satışa çıkıyor. Kulaklığın 79 euro (yaklaşık 500 TL) fiyat etiketine sahip olacağı açıklandı.