Geçtiğimiz günlerde iki yeni akıllı telefonu duyuran Nokia yeni amiral gemisi telefonu olacak Nokia PureView 9.3’ü piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir söylenti, 2020’nin ilk yarısının sonunda piyasada olması gereken PureView 9.3’ün tanıtımının 2020’nin ikinci yarısının ortalarına kaldığını belirtiyor.

Yeni akıllı telefonları ile telefon piyasasındaki yerini geri kazanmaya çalışan Nokia, geçtiğimiz günlerde ilk 5G telefonu olan Nokia 8.3 5G’yi tanıtmıştı. Nokia 8.3 5G ile beraber giriş seviyesi akıllı telefon Nokia 1.3 de tanıtılmıştı.

Uzun bir sessizliğin ardından piyasaya dönen Nokia’nın tanıttığı iki telefonun ardından yeni amiral gemisini de tanıtması bekleniyordu. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Nokia’nın yeni amiral gemisinin isminin 2019’de yayınlanan Nokia PureView’dan yola çıkarak Nokia PureView 9.2 olacağını gösteriyordu. Nokia PureView 9.2’nin 2020’nin ilk yarısının sonunda piyasada olacağı da gelen bilgiler arasındaydı.

Yayınlanan yeni bir haber, Nokia’nın amiral gemisinin isminin ve tanıtım tarihinin değiştiğini gösteriyor. Yeni haberlere göre amiral gemisinin isminin Nokia PureView 9.2 yerine PureView 9.3 olacağını gösteriyor.

Nokia PureView 9.3 ile ilgili ortaya çıkan bir diğer haber ise amiral gemisinin tanıtım tarihi ile ilgili. Ocak ayındaki bir sızıntı, PureView’ın 2020’nin ilk yarısının sonunda tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bir bilgi, amiral gemisinin 2020’nin ikinci yarısının ortasında tanıtılacağını gösteriyor.

Nokia’nın amiral gemisinin tanıtımını ertelemesinin ana sebebi tahmin edilebileceği gibi bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Virüs salgını bir taraftan akıllı telefonlara olan talebin düşmesini neden olurken öbür taraftan da akıllı telefon üreticilerinin tedarik zincirinin sekteye uğramasına neden oluyor. Nokia’nın da koronavirüsün ortaya çıkardığı bu durumdan etkilenmiş olma ihtimali yüksek görünüyor.

Nokia PureView 9.3 ekran altı kamera ile gelebilir

Samsung, Oppo, Vivo ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, ekran altında bulunacak 'gizli' bir kamera için çalışmaya devam ediyorlar. Yayınlanan birçok haber, 2020 yılında ekran altı kameraya sahip telefonlarla karşılaşacağımızı gösteriyor.

Ekran altı kameraya sahip telefonlardan ilki, Nokia’nın yeni amiral gemisi olacak PureView 9.3 olabilir. Bazı iddialar, amiral gemisinin ön kamerasının ekranının altında olacağını belirtiyor. Nokia’nın bu teknoloji için Toshiba ile beraber çalışacağı dile getiriliyor.

PureView 9.3’le ilgili iddialar, telefonun kavisli bir ekrana sahip olacağını söylerken, ekranın altında bulunacak kameranın ise 32 veya 48MP çözünürlüğünde olacağını öne sürüyor. Telefonun işlemci tarafında Snapdragon 865 kullanacığınnı zaten sizlere aktarmıştık. Kablosuz şarj desteği ile kullanıcıların karşısına çıkması beklenen PureView 9.3’ün teknik özellikleri ile ilgili ortaya çıkmış çok az bilgi bulunuyor.