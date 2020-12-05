Nokia'nın Yeni Telefonu TENAA'da Görüntülendi

Finlandiya merkezli üretici Nokia'nın yakında tanıtılması beklenen yeni giriş seviyesi akıllı telefonu, Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıktı. Listelemede cihazın görselleriyle birlikte bazı temel özelliklerine de yer verildi.

Nokia markalı akıllı telefonların arkasındaki şirket olan HMD Global, son zamanlarda piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla Çinli rakiplerinin arkasında kalsa da yeni cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirketin üzerinde çalıştığı akıllı telefonlardan biri olan Nokia 5.4, geçtiğimiz günlerde ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veri tabanında listelenmişti.

Şimdiyse Finlandiya merkezli üreticinin yakında tanıtılması beklenen bir diğer akıllı telefonu, Nokia TA-1335 model numarasıyla Çin'in sertifika kurumu olan TENAA'da ortaya çıktı. Yapılan listeleme cihazın görselleriyle birlikte bazı teknik özelliklerden de bahsediliyor. Gelin, cihazla ilgili bilinenlere daha yakından göz atalım.

Nokia TA-1335 neler sunacak?

Listelemeye göre yakında piyasaya sürülecek olan Nokia TA-1335, şirketin geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan bütçe dostu modeli Nokia C3 ile benzer bir tasarıma sahip olacak ancak ön tarafta ek bir LED flaşla gelecek. 81 x 44,5 x 22 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında olması beklenen akıllı telefon, Lacivert ve Şampanya olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Donanım özelliklerinden de bahsedecek olursak cihazın bellek tarafında 2 GB RAM ile 64 GB dahili depolama alanına sahip olması ve Android 10 işletim sistemini çalıştırması bekleniyor. Listelemede ne yazık ki cihazda kullanılan yonga seti ya da ekrana dair herhangi bir bilgi bulunmuyor fakat dört çekirdekli bir işlemci tarafından destekleneceği belirtiliyor.

Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 8 MP çözünürlüğünde ana kamera, yine 8 MP'lik selfie kamerası, VoLTE 4G, microSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi ve 2.500 mAh'lik batarya bulunuyor. Bununla birlikte cihazda bir de parmak izi sensörünün bulunacağı bilgisi aktarılıyor. Cihazın tanıtım tarihiyse henüz bilinmiyor.