Bütün Nokia Telefonlar Android 9 Güncellemesi Alacak

Nokia'nın Android Go'lu cihazları dahil, piyasadaki bütün akıllı telefonlarının Android 9 Pie güncellemesi alacağı resmi olarak onaylandı.

HMD Global, güncellemeler konusundaki hassaslığı ve verdiği sözleri tutmasıyla gönüllerde taht kurmuş bir şirket haline geldi. Belki de Android işletim sistemine geçme kararı ile birlikte Nokia'nın başına gelmiş olan en iyi şey olan HMD, bir kez daha güzel bir haber verdi ve tüm Nokia telefonların Android Pie güncellemesi alacağını açıkladı.

Nokia 7 Plus'ın, Android 9 Pie'a geçen ilk telefon olması bekleniyor. Geliştirici önizleme sürümü denenen ilk telefon olan 7 Plus, muhtemelen süreç sonlandığında Pie'a kavuşacak.

Nokia'nın Android 9 Pie Güncellemesi Alacak Telefonları

Nokia 1 (Android Go)

Nokia 2

Nokia 2.1 (Android Go)

Nokia 3

Nokia 3.1

Nokia 5

Nokia 5.1

Nokia 6

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7

Nokia 7 Plus

Nokia 8

Nokia 8 Sirocco

Nokia X6

Nokia X5

Son aylarda %700 büyüme oranına ulaşarak efsanenin geri dönüşüne ön ayak olan HMD Global'ın bu istikrarla devam etmesini umut ediyoruz. Nitekim piyasadaki rekabet, daha ucuz ürünleri ve kaliteyi getirecektir.