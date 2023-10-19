Nokia, çok büyük bir toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı. Bu işten çıkarma kapsamında on binden fazla çalışan ile yollar ayrılacak. Nokia, şirket giderlerini düşürmek için bu kararı aldığını açıkladı.

Geçmişte piyasaya sürdüğü telefonlarla sektörün en önemli isimlerinden biri olsa da şimdilerde sadece telekomünikasyon teknolojileri üzerine çalışmalarını sürdüren Nokia'dan önemli bir açıklama geldi. Şirket CEO'su Pekka Lundmark, çok büyük bir toplu işten çıkarma yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Nokia, 9 bin ila 14 bin aralığında personel ile yollarını ayıracak. Bu büyük işten çıkarma, 86 bin çalışanı olan şirketin neredeyse yüzde 16 küçülmesine yol açacak.

Bu kadar büyük bir işten çıkarmanın nedeni, maliyetleri azaltmak

CEO Pekka Lundmark, Nokia'dan maddi açıdan zor bir süreçten geçtiğini anlattı. Lundmark'a göre satışlar, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi. Bununla birlikte artan maliyetler ve diğer makroekonomik zorluklar, şirketi toplu işten çıkarma yapmaya yöneltmiş durumda.

Nokia'nın yapacağı toplu işten çıkarma, şirket giderlerini düşürmeyi amaçlayan adımlardan bir tanesi. Bu bağlamda; yapılacak işten çıkarma ile giderlerin 400 milyon euro civarında düşürülmesi amaçlanıyor. Şirket, 2026 yılına kadar giderlerini 1.2 milyar euro düşürmek istiyor. Bu büyük rakam, yeni toplu işten çıkarmalar yapılabileceğinin açık bir göstergesi...