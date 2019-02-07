MyScript Calculator 2 uygulaması, sadece 1 hafta için ücretsiz olacak.

Sanal uygulamalar için aradığınız nostalji, MyScript Calculator 2 uygulamasında olabilir. Kağıt kalem kullanır gibi hesap yapmak isteyenler için de ideal olan bu uygulama, kısa bir süreliğine ücretsiz oldu.

Tüm Hesap Değerlerini Kullanabileceğiniz Program Altyapısı

MyScript Calculator 2, parmağınızla yazılmış denklemleri kullanıyor ve böylece daha hızlı işlem yapmanızı sağlıyor. Bu uygulama üzerinden hesap yaparsanız; yüzdelik ve soru işareti gibi ifadeleri gösterebilmek ile birlikte, aynı zamanda sayıları da boşluğa sürükleyebilirsiniz.

Her ne kadar bu uygulama çok kolay gibi görünse bile, biraz karmaşık olduğunu söylemek mümkün. Çeşitli trigonometri hesaplarının da yapılabildiği bu platform, öncelikli olarak sizi bir teste tabi tutuyor.

Normal şartlarda bu uygulamayı satın almak isterseniz, iOS platformu için 19,99 TL, Android platformu içinse 12,99 TL ödemeniz gerekiyor. Uygulama, kısa bir süre için sadece Android platformunda ücretsiz olarak indirilebilir durumda.