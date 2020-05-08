Geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başlayan Normal People dizisi, çok ilginç bir olayla gündeme geldi. Dizinin bir sahnesinde görülen e-posta adresine mail atmaya karar veren iki kişi, maillerine ana karakterlerden biri olan Connell Waldron’dan cevap aldı.

BBC-Hulu ortaklığında, İrlandalı yazar Sally Rooney’nin aynı adlı çok satan romanından uyarlanan Normal People dizisi, kısa süre önce izleyicilerin karşısına çıktı. İrlanda'nın küçük bir kasabasında yaşayan Marianne ve Connell’in arasındaki karmaşık ilişkiyi etkileyici bir hikaye anlatımı ve kurgu ile ekranlara taşıyan dizi, izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

Normal People’ı izleyen ve bir hayli etkilenen iki kişi, dizinin bir sahnesinde görülen e-posta adresine mail atmaya karar verdi. Filmloverss’a göre Connell’ın Marianne’e karşı duygularını açıkça göstermekte sorun yaşadığı bir bölümü izlerken kendi eski ilişkilerini düşünen Smith, Connell’ın e-posta adresini görünce mesaj yazmak istemiş.

BBC-Hulu ortaklığında hazırlanan Normal People dizisi, Sally Rooney’nin aynı adlı romanından uyarlandı

Smith, geri cevap alamayacağının bilincinde olarak yazdığı mesajda Connell’a, Marianne’e karşı hissettiklerini korkmadan ifade etmesini ve yaşadıklarını içinde tutmaması tavsiyesinde bulunmuş. E-posta adresinin gerçek olmadığını düşünerek yolladığı mesajına Connell Waldron karakterinden karşılık geldiğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Smith, bu mesajı Twitter hesabından paylaştı.

Connell karakterinin Smith’e gönderdiği e-postada şu ifadeler yer alıyor: "E-postan için teşekkürler dostum. Haklısın, Marianne’e karşı tam bir aptal gibi davrandım. Aynı hatayı tekrar tekrar yapıyormuş gibi hissediyorum, ama onu bir daha incitmeyeceğim konusunda kendime güvenmiyorum ve duygularım üzerinde kontrolüm yokmuş gibi hissediyorum. Şimdi bize ne olacağını bilmiyorum, onun Sligo’da kalıp benim New York’a gideceğimi hiç düşünmemiştim. Ama sürekli onu düşünüyorum ve bir gün burada evimdeymişim gibi hissedebilecek miyim bilmiyorum. Yazmaya odaklanmaya çalışıyorum ama sonunda hep Marianne’i düşünüyorum. Bazen konuşuyoruz ama ondan hiç bu kadar uzak hissetmemiştim"

Dizinin başrollerinde Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones bulunuyor

Yaşadığı bu olayı arkadaşı Michaela Dwyer’a anlatan Smith, arkadaşını da Connell’a e-posta yazmak için cesaretlendirmiş. Arkadaşı gibi söz konusu e-posta adresine bir mesaj gönderen Dwyer, Connell’a hep taktığı gümüş kolyeyi ne kadar beğendiğini söylemiş. Bu mesajı da yanıtsız bırakmayan Connell, mesajında kolyeyi 10 yaşındayken annesinin kendisine hediye ettiğini yazmış.

Travis Smith ve Michaela Dwyer adlı iki arkadaşın Connell Waldron karakterine yazdıkları e-posta ve aldıkları cevap

Öte yandan Smith ve Dwyer’a bu mesajları gerçekte kimin yolladığı bilinmiyor, ancak tahminler, karakterlere hakimiyeti nedeniyle Normal People’ın senaryo ekibinde yer alan bir kişi tarafından kaleme alındığı yönünde. Elbette tüm bu e-posta trafiğinin bir PR çalışması olma ihtimali de epey yüksek. Başrollerinde Paul Mescal ve Daisy Edgar-Jones’un olduğu dizi, BBC’nin dijital yayın platformu iPlayer’daki ilk haftasında 16.2 milyon kişi tarafından izlenmişti.